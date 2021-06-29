Куала-Лумпур, 29 июня 2021, 15:30 — REGNUM Правительство Малайзии предоставляет населению скидки на электроэнергию, чтобы ослабить последствия карантина во время пандемии, сообщает Antara.
«Скидка 40% будет предоставлена на потребление электроэнергии менее 200 киловатт-часов в месяц и 15% при использовании от 201 до 300 киловатт-часов в месяц», — заявил премьер-министр Малайзии Мухиддин Ясин.
Для затронутых секторов экономики, особенно гостиниц, конференц-центров, торговых центров, местных туристических компаний скидка на электроэнергию будет предоставляться в течение трех месяцев и составит 10% с октября по декабрь 2021 года.