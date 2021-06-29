Баку, , 15:33 — REGNUM Азербайджан продолжает расследовать катастрофу российского вертолёта Ми-24 во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года. Об этом глава пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Гюнай Салимзаде сообщила 29 июня РИА Новости.

По её словам, генпрокуратура страны провела незамедлительную проверку и возбудила уголовное дело после того, как 9 ноября прошлого года на нахчыванском участке армяно-азербайджанской границы был подбит вертолёт с российскими военными.

«Были проведены соответствующие экспертизы и собраны материальные доказательства, а также осуществлены иные необходимые процессуальные действия», — сказала Салимзаде.

Она заверила, что ведомство обеспечит принятие законного решения по завершении расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, российский Ми-24 был сбит 9 ноября 2020 года в небе над Арменией вне зоны боевых действий. Два члена экипажа погибли, один получил травмы. Азербайджанская сторона признала свою вину за случайную гибель вертолёта.

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