Санкт-Петербург, 29 июня, 2021, 15:38 — ИА Регнум. В Петербурге к началу июля на Дворцовой площади будет организована еще одна зона публичного просмотра матчей чемпионата Европы по футболу. Ради зоны на Дворцовой в центре города вводятся масштабные ограничения и запреты для движения транспорта.

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовая площадь

Дворцовая площадь станет уже третьей фан-зоной Евро-2020 в Петербурге, вместе с основной площадкой фестиваля болельщиков на Конюшенной площади и тематическим парком футбола на территории спортивного комплекса «Юбилейный».

Зона публичного просмотра на Дворцовой будет функционировать на финальной стадии чемпионата, а именно 2, 3, 6, 7 и 11 июля, в день проведения финала Евро-2020.

С подробным списком ограничений движения транспортных средств в связи с размещением Зоны болельщиков на Дворцовой площади можно ознакомиться на сайте городского комитета по транспорту.

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Напомним, 2 июля в Петербурге пройдет матч ¼ финала чемпионата Европы по футболу УЕФА между сборными Испании и Швейцарии.