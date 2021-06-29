Чебоксары, , 15:22 — REGNUM В Чувашии после проведения парламентских выборов досрочно сдадут мандаты депутаты районного и местных уровней в двух районах — Красноармейском и Шумерлинском. Связано это с преобразованием данных территорий в муниципальные округа. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 29 июня, заявил на брифинге глава ЦИК Чувашии Александр Цветков.

По его словам, 28 июня объявили о парламентских выборах во вновь образованном Красноармейском муниципальном округе, где будет замещено 15 мандатов. 29 июня аналогичный вопрос вынесен в повестку собрания Шумерлинского муниципального округа, где выберут 17 парламентариев.

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«Те депутаты, которые были в Шумерлинском и Красноармейском районах, депутаты районного уровня, депутаты собрания депутатов сельских поселений — все складывают полномочия. После того, как будут подведены результаты выборов, у нас останется в каждом из данных районов только одно собрание депутатов — собрание депутатов муниципального округа. Будет 15 депутатов в Красноармейском районе и 17 — в Шумерлинском районе. Таким образом получается, что избранные в прошлом году депутаты проработают ровно один год всего лишь», — пояснил глава ЦИК Чувашии Александр Цветков.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая 2021 года Госсовет Чувашии поддержал преобразование Красноармейского и Шумерлинского районов в муниципальные округа. Это означает переход от двухуровневой системы управления (районный и поселенческий уровень) к единой форме управления: все вопросы местного значения будут делегироваться администрации округа. То есть сельские поселения ликвидируют как юридические лица, а вместе с ними не станет и собраний депутатов поселений.

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