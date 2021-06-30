Москва, 30 июня, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Возможная причина нежелания граждан России прививаться от ковида заключается в безграмотно построенном информационном освещении борьбы с эпидемией. Кто в этом виноват и что теперь с нежеланием граждан прививаться делать, рассуждает обозреватель ИА REGNUMАндрей Маленький.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса в России

Если долго и возбужденно говорить о своих победах, через некоторое время станет непонятно, с чем там еще бороться, мы же уже неоднократно этого врага победили. Похоже, что именно эта нехорошая черта бездумной пропаганды сыграла с российским населением злую шутку. Теперь, когда приходится срочно принимать какие-нибудь меры от надвигающейся второй волны, очень трудно уговорить непривитых уколоться даже самой разрекламированной вакциной.

Может быть, бросить в бой передовые силы правящей в России партии ЕР или даже всю, чтобы они личным примером и горячим убеждением увлекли за собой массу на благое дело? Не в этом ли состоит задача любой политической партии, особенно правящей? А то даже неудобно получается: чем крупнокалибернее единоросс, руководящий тем или или иным регионом, тем хуже у него результат по прививающимся жителям. Зависимость, может, и не строгая, но что-то в ней есть. О чем говорит такая статистика и как исправлять будем?

Читайте статью Андрея Маленького «Кто и почему провалил вакцинацию в субъектах Федерации? Зачем?».