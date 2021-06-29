Киев, 29 июня 2021, 15:26 — REGNUM Повышение пенсий на Украине для людей старше 75 лет проведут осенью 2021 года. Об этом заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).
Министр отметила, что перенос связан с отсутствием денег в государственном бюджете Украины.
Лазебная пообещала, что в 2022 году дополнительные пенсионные выплаты лицам старше 75 лет также будут подлежать индексации.
Напомним, ранее министр социальной политики Украины признала, что страна должна пенсионерам Донбасса около $32,7 млрд.
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