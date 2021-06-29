Киев, , 15:26 — REGNUM Повышение пенсий на Украине для людей старше 75 лет проведут осенью 2021 года. Об этом заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

«На 1 октября. Мы перенесли. Тогда у нас недостаточно было немножечко ресурса. Но главное было сделать индексацию пенсий с марта», — рассказала она.

Министр отметила, что перенос связан с отсутствием денег в государственном бюджете Украины.

Лазебная пообещала, что в 2022 году дополнительные пенсионные выплаты лицам старше 75 лет также будут подлежать индексации.

Напомним, ранее министр социальной политики Украины признала, что страна должна пенсионерам Донбасса около $32,7 млрд.

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