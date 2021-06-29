Москва, 30 июня, 2021, 01:20 — ИА Регнум. Граждане России, может, и рады бороться за свое здоровье и победу над вирусом, но неэффективнейшим образом организованная прививочная кампания вселяет сомнения в умы и становится главным препятствием на пути к собственному успеху. Как подойти к делу вакцинации, чтобы вакцинироваться не захотел никто, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАндрей Маленький.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Ужесточение борьбы с ковидной заразой вновь приобретает черты охоты за непривитыми согражданами, что особенно затруднительно, учитывая серьезное сопротивление с их стороны. «Ну, подумаешь, укол», — правило, которое так хорошо действовало в СССР, что-то не торопится себя оправдывать в нынешних условиях. И это понятно, почему, ведь во многих городах и регионах России к делу прививания подошли самым неправильным из возможных способов. Чего стоит только метод «тяни-толкай», когда новые ужесточения чередуются с победными сообщениями о победе над вирусом.

Жители крупных российских городов, да и не только они, реагируют на такое дежа вю, как и положено нормальному человеку, — стараясь игнорировать опять забивший фонтан историй про ковид. В таких информационных условиях реальное наступление очередной волны эпидемии будет только усиленно глупыми мерами по ее преодолению. А может быть, мы путаем глупость и тонкий расчет тех, кто на самом деле желает ковидной дестабилизации?

Читайте статью Андрея Маленького «Кто и почему провалил вакцинацию в субъектах Федерации? Зачем?».