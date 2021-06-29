Кишинёв, , 15:25 — REGNUM Средств, выделенных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии на проведение парламентских выборов, будет недостаточно. Об этом 29 июня на брифинге заявил глава Центризбиркома Дорин Чимил.

«Мы оценили объём произведенных расходов с учетом выделения первого транша и финансовых средств, необходимых для организации выборов. Выяснили, что потребуется ещё 22,4 млн леев (около $1,2 млн)», — сказал Чимил.

Он добавил, что члены правительства должны провести заседание и принять соответствующее решение.

Ранее в ЦИК Молдавии составили смету на проведение выборов в размере 125 млн леев (около $7 млн). Первый транш Центризбиркому выделили из Резервного фонда в размере 70 млн леев (около $3,9 млн).

Напомним, в Молдавии на 11 июля назначено проведение досрочных выборов в парламент республики.

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