Мбабане, , 15:23 — REGNUM Король Эсватини — бывшего Свазиленда — остаётся в стране и продолжает работать с правительством. Об этом и.о. премьер-министра страны Темба Масуку написал 29 июня на странице правительства в Twitter.

Ранее сообщения о бегстве короля Мсвати III из Эсватини появились в СМИ. Утверждалось, что он мог скрыться в ЮАР из-за протестов в своём королевстве.

«Король Мсвати III находится в стране и продолжает исполнять ведущую роль в работе с правительством по продвижению целей королевства», — подчеркнул Масуку.

Несколько дней назад в королевстве начались выступления против монархии. Участники призывали к демократии. Затем манифестации переросли в беспорядки с поджогами магазинов и учреждений, которыми предположительно владеет Мсвати III, сообщал портал EWN Reporter.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле власти Эсватини опровергли утверждения о заражении короля коронавирусной инфекцией.

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