Остров Итуруп, Сахалинская область, 30 июня, 2021, 04:37 — ИА Регнум. Японский МИД не оставляет некрасивой практики протестовать против того, что его совершенно не должно касаться. О том, какие действия России стали теперь причиной недовольства Токио, рассказывает политический обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.

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Укрепление российской обороны Курильских островов вызывает глубокое неприятие японской стороны, продолжающей придерживаться порочной теории «японского суверенитета» над российской территорией, во всяком случае, той ее частью, которую в Японии привыкли обозначать расплывчатым термином «северные территории». На этот раз непосредственной причиной недовольства японского МИД стали слухи о готовящихся российских учениях на Итурупе, одном из островов Курильской гряды.

Казалось бы, какое кому дело до того, как российские войска учатся на своей территории? Проблема всё-таки есть, а заключается она в бесконечном терпении российского руководства вести с Японии бесплодные переговоры о «заключении мирного договора». Так ли уж нужен этот по факту и так существующий договор и стоит ли формальная договоренность всех этих японских жалоб на «несправедливость»? Читайте статью Анатолия Кошкина «Учения на Итурупе: японский МИД опять недоволен».