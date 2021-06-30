Минск, , 02:00 — REGNUM Санкции, которые наложил Запад на Белоруссию, могут быть весьма оскорбительны для ее бессменного президента Александра Лукашенко, но на его судьбе критически не скажутся. Что является главной опорой и щитом Лукашенко, рассказывает постоянный автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

Владимир Путин и Александр Лукашенко Kremlin.ru

Лукашенко может сердится на «непокорные» страны и компании и налагать ответные кары на правых и виноватых, но для белорусской политической системы эти войны санкций пока что угрозы не представляют. Ведь «прикрывать спину» Минска, продолжает Москва, готовая терпеть все взбрыки и выкрутасы нервного союзника, пока он не переходит какой-то невидимой черты. Черта, судя по всему, еще не пересечена, а материальный ущерб, полученный белорусской экономикой от перепалки, которая усилилась после «самолетного» инцидента, снова будет гасить Россия.

При этом особым курьезом выглядит то, что под белорусскую «раздачу» попала и часть российских компаний. Но даже это не испортило привычного понимания, с которым Кремль относится к взбалмошным действиям порывистого союзника. Читайте статью Сергея Артёменко «После Женевы: Лукашенко целиком в руках Путина и потому цел».