Киев, , 15:28 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте страны законопроект о большом гербе Украины. Соответствующая информация появилась 29 июня на официальном сайте Рады.

Речь идёт о законопроекте № 5712, который президент Украины определил как «неотложный». Текст законопроекта на данный момент отсутствует на сайте Рады.

Напомним, ранее, выступая по случаю Дня конституции Украины, Зеленский заявил о необходимости срочно решить вопрос с большим гербом страны.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты Главного научно-экспертного управления Верховной рады раскритиковали законопроект Зеленского «Об олигархах», объяснив, почему его нельзя принимать в существующем виде.