Москва, 30 июня, 2021, 06:00 — ИА Регнум. Несмотря на неблагоприятные прогнозы, российская экономика продолжает расти даже на фоне пандемии. О том, том, стоит ли рассчитывать на быстрое восстановление экономических показателей после ковидного удара, рассказывает обозреватель ИА REGNUMГалина Смирнова.

Duma.gov.ru Эльвира Набиуллина представила в Государственной думе отчет о работе ЦБ за 2020 год

Многие эксперты связывают ускорившиеся темпы роста с успехами российских вакцин, иначе чем объяснить наблюдаемое улучшение, превосходящее недавние, весьма скромные прогнозы? Но этот эффект может быть и неустойчивым, ведь ожидания на 2022 и 2023 годы остаются невысокими. Так что показатель увеличения ВВП, способный достичь в этом году 3,7% вместо ожидавшихся 3,3%, еще не повод для безудержного оптимизма.

В нынешней ситуации благоприятно воздействовали на российскую экономику и мировая конъюнктура, и эффект задержанного спроса, когда торговля начала «выпрямляться», сбросив с себя часть ковидного гнета. Тем не менее есть и тревожные симптомы, которые нельзя сбрасывать со счетов. Доходы населения восстанавливаются медленно, а это значит, что и рост, связанный с предыдущей задержкой, может в ближайшем будущем выдохнуться. Вкупе с ростом цен и угрозой инфляции прогноз выглядит не столь лучезарным, как это кажется на первый взгляд. Как видит грядущие угрозы глава Центробанка Эльвира Набиуллина? Читайте статью Галины Смирновой «ВВП мог бы быть и больше: экономика предприятий растет, а доходы нет!».