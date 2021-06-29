Париж, , 15:05 — REGNUM Индонезия и Франция подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны, сообщает Kompas.

Министры обороны двух стран договорились укрепить стратегическое партнерство.

«Договор является важным зонтиком для всестороннего оборонного сотрудничества между Индонезией и Францией в будущем, которое будет взаимовыгодным в различных областях», — заявил министр обороны Индонезии Прабово Субианто.

Стороны намерены сотрудничать в сфере военного образования и подготовки, науки и технологий в оборонной промышленности, миротворческих миссий и борьбы с терроризмом.

В ходе встречи министры также обменялись идеями по различным вопросам, представляющим взаимный интерес.