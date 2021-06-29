Таллин, , 15:02 — REGNUM В воздушном пространстве стран Прибалтики начались учения ВВС стран НАТО и их партнеров Ramstein Alloy, сообщил 29 июня главный штаб Сил обороны Эстонии.

Отмечается, что в ходе учений будут отработаны процедуры связи и контроля, а также обеспечения авиационной безопасности.

Кроме того, участники учений будут отрабатывать действия на случай отказа связи, сопровождение самолёта, обнаружение медленно летящего воздушного средства, а также поисково-спасательные операции, уточнили в штабе Сил обороны Эстонии.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 июня, в Одессе началась официальная церемония открытия международных военных учений Sea Breeze — 2021.

Всего в учениях принимают участие около 5 тыс. человек, 24 корабля, 40 летательных аппаратов, 18 команд специального назначения и водолазных команд, что делает Sea Breeze — 2021 крупнейшими учениями за все 20 лет их проведения.

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