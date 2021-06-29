Нур-Султан, , 14:53 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов пригласил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева посетить Ашхабад с официальным визитом, сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

Глава государства с благодарностью принял приглашение и выразил готовность принять участие в шестом Каспийском саммите. Во время телефонного разговора стороны также обсудили развитие региональной кооперации и обеспечение безопасности в Туркестане.

Токаев поддержал предложение туркменского коллеги организовать консультативную встречу глав стран Туркестана в Ашхабаде. Президент Казахстана также поздравил Бердымухамедова с днем рождения.