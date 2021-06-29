Ростов-на-Дону, , 14:52 — REGNUM В Ростове-на-Дону уволился главный врач поликлиники № 1. Борис Тер-Григорьянц написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Возглавлял городскую поликлинику № 1 Тер-Григорьянц с 2007 года. До этого он занимал должности заведующего терапевтическим отделением № 1 поликлиники имени Семашко, главврача узловой поликлиники № 3 на станции Ростов-Главный. Также Борис Тер-Григорьянц работал в дорожной клинической больнице, поликлинике № 2 и дворце здоровья.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону полиция пресекла сбыт поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Фиктивный документ выдавался сотрудниками поликлиники № 1. Расследование продолжается.

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