Ярославль, 29 июня, 2021, 14:45 — ИА Регнум. В Ярославской области возник первый предвыборный скандал. Депутаты областной думы обратились к председателю партии «Справедливая Россия За Правду» Сергею Миронову с открытым письмом. Как считают авторы письма, «эсеры» распространяют недостоверную информацию, порочащую депутата облдумы Ларису Ушакову.

Yarduma.ru Лариса Ушакова

Ушакова — конкурент справедливоросса Анатолия Грешневикова по 195 округу. Причиной обращения стало заявление Анатолия Грешневикова в программе «Голос Справедливой России».

«Ездит по всей области моя соперница Ушакова… Деньги, которые она так тратит, не из её личного кармана, вот, эксперты посчитали, в день обходятся её поездки, это автобусы, волонтеры, значит, телевидение, газеты районные, это два с половиной миллиона рублей в день, это же бешеные деньги», — заявил Анатолий Грешневиков в программе «Голос Справедливой России».

Аналогичные заявления содержаться и на официальном сайте «Справедливой России» в Ярославской области, который пишет, что на предвыборную кампанию Ушаковой «ежедневно тратится 2,5 миллиона бюджетных рублей». Авторы обращения опровергают слова депутата.

«Лариса Ушакова является лицом волонтерского Фонда «Ярославия». Как волонтер этого Фонда, она проводила встречи с жителями, на которых знакомила их с его деятельностью и разъясняла необходимость участия граждан в определении стратегии развития области. При этом ни копейки бюджетных средств потрачено на эту работу не было», — говорится в обращении на имя Сергея Миронова.

Открытое письмо к Сергею Миронову

В заявлении Грешневикова и публикациях на сайте партии ярославские депутаты видят признаки уголовного преступления — клеветы.

«Таким образом, хорошо осознавая, что эти сведения являются заведомо ложными, Грешневиков сознательно распространяет их с целью опорочить Ларису Ушакову, скомпрометировать и очернить её деятельность. Тем самым, по нашему мнению, его действия образуют состав уголовного преступления, установленного ст. 128.1 УК РФ (клевета)… Это отбрасывает тень на всю Вашу партию», — говорится в обращении.

Ярославские депутаты призывают лидера эсеров не использовать официальный сайт партии «как сливной бачок для клеветы». Также они предлагают состязаться с Ларисой Ушаковой реальными делами, а не «грязью» и «чёрным пиаром».

«Нас возмущает тональность, выбранная якобы «борющимся за духовные ценности, экологию и возрождение культуры» Грешневиковым, против одной из самых известных и эффективных в Ярославской области женщин-политиков. Подобных вещей нормальный мужчина в адрес женщины никогда себе не позволит. Нам за таких мужчин чисто по-человечески стыдно… Именно поэтому мы не можем понять и оправдать поведение вашего соратника в Ярославской области», — пишут ярославцы Сергею Миронову.

Как депутат Госдумы, Анатолий Грешневиков обладает депутатской неприкосновенностью. Возбудить уголовное дело в отношении него можно только с согласия Госдумы. В период выборов такое вряд ли возможно. Авторы письма обращаются к Миронову как к «человеку чести» с просьбой повлиять на ярославского однопартийца.

«Считаем, что Вы, как лидер партии с прекрасным названием «Справедливая Россия — За Правду», просто обязаны пресекать подобные действия однопартийцев и ставить на место тех, кто ради желания в очередной раз попасть в Государственную Думу переступает рамки морали, этики, создает своей партии неблаговидную репутацию… Политическая борьба должна быть честной, иначе все заявленные изменения и даже новые лица Вашей партии — не больше, чем слова», — говорится в обращении на имя лидера «Справедливой России».

Письмо подписали депутаты Николай Александрычев, Антон Капралов, Ольга Хитрова, Василий Бобков, Теймураз Бараташвили, Александр Гончаров, и другие. Реакция Сергея Миронова на обращение пока не известна.