Сеул, , 14:49 — REGNUM Представители южнокорейского правительства и правящей Демократической партии «Тобуро» обсудили параметры второго в текущем году дополнительного бюджета. Об этом 29 июня сообщает KBS со ссылкой на правительственный источник.

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По данным источников, дополнительный бюджет составит 33 трлн вон (~$29,2 млрд). Он будет финансироваться за счёт дополнительных налоговых поступлений без выпуска государственных облигаций. В дополнение правительство Южной Кореи обещает выделить 3 трлн вон (~$2,65 млрд), в результате чего общий объём выплат составит 36 трлн вон (~$31,86 млрд).

Известно, что помощь получат порядка 80% домохозяйств с низкими доходами, частные предприниматели и предприятия малого бизнеса, пострадавшие от пандемии коронавируса.

Законопроект планируется представить на утверждение Национальному собранию (парламенту) Южной Кореи в ближайшее время.

Напомним, что в марте текущего года в Южной Корее приняли дополнительный бюджет в размере 14,9 трлн вон (~$13,2 млрд).