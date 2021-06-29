Киев, , 14:43 — REGNUM Белоруссия применяет к Украине «дискриминационные недружественные действия» и поэтому должна получить адекватный ответ. Об этом говорится в совместном заявлении предприятий украинской молочной отрасли для межведомственной комиссии по международной торговле.

Украинские производители молочной продукции отметили: ещё в 2016 году официальный Минск ввёл эмбарго на импорт молочной продукции с Украины. Поэтому, считают члены «Союза молочных предприятий Украины», официальный Киев должен ответить тем же и защитить отечественный бизнес.

Украинский закон «О внешнеэкономической деятельности» предусматривает широкий спектр возможных ответных действий — от введения квот и специальных пошлин до полного запрета ввоза и реализации аналогичной импортной продукции. Под ответные меры Украины могут попасть полтора десятка белорусских молокозаводов и гораздо большее количество торговых предприятий.

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