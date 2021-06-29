Джакарта, 29 июня 2021, 14:34 — REGNUM Министерство здравоохранения Индонезии попросило общественность привыкать к двойным маскам, чтобы предотвратить передачу новых штаммов коронавируса, сообщает CNN Indonesia.
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В министерстве отметили, что необходимо сначала надеть медицинскую маску, а затем тканевую маску. Это, по мнению индонезийских специалистов, поможет защититься от коронавируса.
Исследования в Австралии показали высокую скорость передачи новых штаммов коронавируса. Дельта-вариант коронавируса может заразить человека за 10−15 секунд.
Как сообщало ИА REGNUM, первую инъекцию вакцины от коронавируса сделали 28 304 774 жителя Индонезии.
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