Джакарта, , 14:34 — REGNUM Министерство здравоохранения Индонезии попросило общественность привыкать к двойным маскам, чтобы предотвратить передачу новых штаммов коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

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В министерстве отметили, что необходимо сначала надеть медицинскую маску, а затем тканевую маску. Это, по мнению индонезийских специалистов, поможет защититься от коронавируса.

Исследования в Австралии показали высокую скорость передачи новых штаммов коронавируса. Дельта-вариант коронавируса может заразить человека за 10−15 секунд.

Как сообщало ИА REGNUM, первую инъекцию вакцины от коронавируса сделали 28 304 774 жителя Индонезии.

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