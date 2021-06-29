Вашингтон, , 14:43 — REGNUM США поддерживают расширение Соглашений Авраама между Израилем и арабскими странами и вносят в этот процесс свой вклад. Об этом американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил 29 июня в интервью итальянской газете La Repubblica.

«Мы твёрдо поддерживаем «Авраамовы соглашения», — подчеркнул глава дипломатии США.

Блинкен отметил, что нормализация отношений Израиля с арабскими государствами положительно отражается на регионе. На фоне соглашений растут торговля, туризм и инвестиции, улучшается жизнь людей.

Вашингтон поддерживает присоединение других стран к соглашениям и работает над этим. Положительные примеры уже есть, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, «Авраамовы соглашения» — инициатива экс-президента США Дональда Трампа. Израиль в сентябре 2020 года заключил соглашение о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном, позднее о вступлении в соглашение объявили Судан и Марокко. Прежде Израиль имел дипломатические отношения только с двумя арабскими странами — Египтом и Иорданией.

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