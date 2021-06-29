Рим, , 14:31 — REGNUM «Группа двадцати» (G20) ведущих стран мира может помочь справиться с неравенством, которое усугубилось на планете Земля из-за пандемии коронавируса. Об этом 29 июня заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своей выступления на встрече глав МИД G20, которое проходит в южном итальянском городе Матере.

«Кризис COVID-19 ухудшил экономическое неравенство по всему миру, «двадцатка» может в этом помочь», — приводит его слова Rai News.

Также Блинкен указал, что Вашингтон поддерживает отправку вакцин бедным странам через механизм COVAX и выделил на этом $2 млрд.

Кроме того, госсекретарь США отметил, что, по его мнению, первой целью для международного сообщества является ликвидация кризиса в здравоохранении в мире.

«Многосторонность — наш лучший инструмент для решения глобальных проблем, с которыми мы сталкиваемся, будь то пандемия COVID-19, климатический кризис или обеспечение устойчивого экономического восстановления», — добавил Блинкен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Италии Серджо Маттарелла обсудили в Риме политику Китая в сфере прав человека.