Душанбе, , 14:27 — REGNUM Встреча президентов Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмона и Садыра Жапарова в формате тет-а-тет продолжается более пяти часов, сообщает 29 июня агентство «Азия-плюс».

Главы государств начали встречу в 9:20 (7:20 мск). Ожидалось, что она продлится до 11:00 (9:00 мск). По состоянию на 14:20 (12:20 мск) собеседники продолжали обсуждение двусторонних отношений.

Перед переговорами президент Таджикистана сказал, что стороны обсудят весь спектр двусторонних отношений, и Душанбе заинтересован в развитии сотрудничества.

Киргизский лидер сказал, что после конфликта на границе стороны пережили тяжелые времена. «Нам необходимо решить проблему, чтобы впредь не повторялось подобное», — сказал Жапаров. Издание отмечает, что главы государств взяли с собой чертежные тубусы.

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