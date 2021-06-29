Минск, , 14:22 — REGNUM Россия и Белоруссия объединяют и будут объединять усилия и действовать совместно против стоящих вызовов и угроз, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Безусловно, мы объединяем и будем объединять усилия и действовать совместно против этих вызовов и угроз», — цитирует Патрушева БелТА.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров с секретарём российского Совбеза предложил рассмотреть темы взаимодействия в сферах безопасности, обороны и сотрудничество в военно-технической сфере. В этот же день начались консультации совбезов России и Белоруссии.

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