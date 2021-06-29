В Ярославле оцифровали ямы на дорогах
Ярославль, 29 июня, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Мэр Ярославля попросил направить больше усилий на ямочный ремонт в городе. Об этом он заявил на общегородском совещании 29 июня.
В отчёте о ямочном ремонте, который проводит МБУ «Горзеленхозстрой», директор учреждения Андрей Степанов отметил, что на 29 июня в Ярославле заделали около 5 тысяч ям. Этого удалось достичь благодаря тому, что дорожники работают ежедневно без выходных.
Также он подчеркнул, что для контроля качества работ «Горзеленхозстрой» использует специальное приложение, позволяющее в любой момент проверить состояние отремонтированной дороги.
Андрей Степанов также сообщил, что асфальт на всех ранее заделанных ямах не разрушается. Мэр Ярославля Владимир Волков похвалил специалистов за «оцифровку ям», а также попросил специалистов работать ещё лучше.
Ямочный ремонт в Ярославле выполняется струйно-инъекционным методом, для этого были приобретены две дополнительные машины. По словам Степанова, дорожники используют специальный щебень «габбро-диабаз», считающийся одним из лучших материалов для укладки асфальта.
Отметим, что до победы над ярославским бездорожьем ещё далеко. Так «Горзеленхозстрой» сделал ремонт Красного спуска, но почему-то забыл про соседнюю улицу Красный съезд, по которой ездит гораздо больше автомобилей.