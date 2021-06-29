Ярославль, 29 июня, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Мэр Ярославля попросил направить больше усилий на ямочный ремонт в городе. Об этом он заявил на общегородском совещании 29 июня.

Красный спуск

В отчёте о ямочном ремонте, который проводит МБУ «Горзеленхозстрой», директор учреждения Андрей Степанов отметил, что на 29 июня в Ярославле заделали около 5 тысяч ям. Этого удалось достичь благодаря тому, что дорожники работают ежедневно без выходных.

«С начала проведения работ на сегодняшний день предприятие выполнило ремонт 4 тысячи 620 квадратных метров. Для этого было сформировано 4 бригады, которые прошли обучение у специалистов завода-изготовителя данной машины и ремонт произведён более чем на сорока улицах — Советская, Красный спуск, Волжская набережная, Ушинского, Первомайская, Свободы, Ямская, Наумова, Московский проспект, проспект Фрунзе, улица Лисицына, Слепнёва, Победы, Зелинского, также на Октябрьском мосту», — рассказал Андрей Степанов.

Также он подчеркнул, что для контроля качества работ «Горзеленхозстрой» использует специальное приложение, позволяющее в любой момент проверить состояние отремонтированной дороги.

«Нами была установлена специальная программа, позволяющая автоматически привязывать фото к местности. Любая яма — идёт адрес этой ямы и чёткие её координаты. То есть в любой момент можно её проверить», — отметил директор «Горзеленхозстроя».

Андрей Степанов также сообщил, что асфальт на всех ранее заделанных ямах не разрушается. Мэр Ярославля Владимир Волков похвалил специалистов за «оцифровку ям», а также попросил специалистов работать ещё лучше.

«Но ожидания у нас высокие. Единственная просьба, усилить работы в этом направлении, чтобы большее количество ям ежедневно асфальтировалось. Без выходных и в две смены необходимо работать, чтобы максимальное количество ям. Сделать город комфортным для езды», — сказал градоначальник.

Ямочный ремонт в Ярославле выполняется струйно-инъекционным методом, для этого были приобретены две дополнительные машины. По словам Степанова, дорожники используют специальный щебень «габбро-диабаз», считающийся одним из лучших материалов для укладки асфальта.

Отметим, что до победы над ярославским бездорожьем ещё далеко. Так «Горзеленхозстрой» сделал ремонт Красного спуска, но почему-то забыл про соседнюю улицу Красный съезд, по которой ездит гораздо больше автомобилей.