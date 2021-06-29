Минск, , 14:17 — REGNUM Переговоры с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым провёл президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом 29 июня сообщает агентство БелТА.

«Всегда есть о чем поговорить, особенно в это непростое время. Внимательно наблюдал за вашими заявлениями, выступлениями — абсолютно совпадают с точкой зрения не только моей, но и наших специалистов. Поэтому, действительно, есть что обсудить, и я очень рад, что вы «в теме», глубоко погружены в эту проблему», — сказал белорусский лидер.

Также Лукашенко указал, что он хотел бы обсудить с Патрушевым вопросы взаимодействия в области безопасности, сферу обороны и сотрудничество в военно-технической сфере.

При этом он подчеркнул, что такие вопросы «не подлежат публичной огласке» и добавил, что хотел бы обсудить их наедине.

«Но я хотел бы, чтобы вы о них знали, потому что наверняка придется работать вместе, противодействовать некоторым направлениям», — добавил президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Совбез России считает, что в переменах в Белоруссии заинтересованы внешние силы.