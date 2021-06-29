Белосток, Польша, , 14:15 — REGNUM 28 июня политические беженцы, активисты протестного движения и оппозиции, а также некоторые представители местной белорусской диаспоры провели в польском Белостоке акцию протеста против политики Александра Лукашенко. Об этом сообщает Polskie Radio.

Участники марша собрались на площади Костюшко в центре Белостока, затем прошли по улицам города с бело-красно-белыми флагами и направились к консульству Белоруссии, где потребовали отставки белорусского правительства и освобождения оппозиционных активистов из тюрем.

Всего в акции приняли участие несколько сотен человек.