Москва, , 14:09 — REGNUM Главный редактор издания «Проект» Роман Баданин проходит подозреваемым по расследуемому в Санкт-Петербурге делу о клевете на бизнесмена Илью Трабера, сообщил 29 июня адвокат Анна Богатырёва.

Ранее адвокат Василий Кушнир рассказал, что обыски связаны с уголовным делом о клевете на Трабера.

«Да, (Баданин) проходит подозреваемым. Дело находится в производстве ГСУ СУ МВД России по Санкт-Петербургу», — цитирует ее РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правоохранители пришли с обыском к главному редактору издания «Проект» Роману Баданину и корреспонденту Марии Жолобовой.

В самом издании отметили, что действия опередили публикацию о журналистском расследовании в отношении главы МВД России Владимира Колокольцева.

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