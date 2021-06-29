Москва, 29 июня 2021, 14:04 — REGNUM Заявления властей Польши о кибератаках со стороны России нечем не подкреплены, заявили 29 июня в МИД РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня в Польше сразу несколько депутатов Сейма и политиков заявили о взломе своих электронных ящиков и страниц в социальных сетях.
Позже Польша передала НАТО, Еврокомиссии, государствам-членам ЕС и Совету Евросоюза документ о подробностях кибератак, совершенных злоумышленниками в последние дни на территории страны. Информация также была передана послам США, Канады и Великобритании.
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