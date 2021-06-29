Москва, 29 июня 2021, 14:04 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Альтинга Исландии Стейнгримур Йоханн Сигфуссон договорились развивать взаимодействия парламентов в вопросах Арктики.
Володин предложил создать межпарламентскую рабочую группу по этому вопросу.
«Мы могли бы создать рабочую группу и активизировать работу в рамках существующих форматов», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.
Стейнгримур Йоханн Сигфуссон отметил, что Исландия придерживается позиции развития диалога с Россией и в отношении Арктического Совета.
Спикер Госдумы подчеркнул, что крайне важно обсуждать все эти вопросы в том числе и на площадках Совета Европы.
По итогам встречи Володин подчеркнул, что Россия со своей стороны открыта к диалогу и исходит из принципа отсутствия двойных стандартов и выстраивания отношений на взаимовыгодной основе.