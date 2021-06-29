Москва, , 14:29 — REGNUM Так называемые либеральные СМИ обвинили министра иностранных дел России Сергея Лаврова в распространении фейка через статью «О праве, правах и правилах» и тем самым проявились как «иноагенты». Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала 29 июня в своём телеграм-канале.

«Из всего текста статьи СМИ-иноагенты тут же выхватили жирнейшую наживку — фрагмент о допущении бисексуальности Христа в западных школах. Немного фотошопа, и в сеть запущена история о том, что использованный Сергеем Лавровым тезис — фейк, основанный на постановочном ролике из Тик-Тока», — отметила Захарова.

По её словам, статья выявила подрывную деятельность ряда СМИ. По их мнению, Лавров пожаловался на то, как представляют Христа детям на Западе, ориентируясь на шуточный ролик из TikTok, записанный матерью маленького ребёнка.

Главу российской дипломатии попытались высмеять, утверждая, что в школьных программах на Западе таких тем нет. Указали и на то, что конкретные страны и школы Лавров не назвал.

На самом деле, подчеркнула Захарова, Лавров ссылался на новостной христианский портал «Christian Today» с охватом аудитории в 3 млн уникальных посетителей в месяц. Этот портал ранее сообщил, что Иисус представлен трансгендером в постановке Шотландского профсоюза учителей.

Захарова привела ссылку на публикацию и потребовала извинений от участников «разгона фейков».

«Вот оно и есть — иноагентство в действии. Когда правду объявляют фейком, используя фейковую аргументацию», — заявила дипломат.

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