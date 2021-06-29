Таллин, , 13:51 — REGNUM У здания Госпрокуратуры Эстонии 29 июня, в 16:00 состоится уже пятый пикет в поддержку эстонского правозащитника и общественного деятеля Сергея Середенко. Об этом директор таллинского правозащитного центра «Китеж» Мстислав Русаков заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Он призвал активно поддержать акцию, отметив, что «никто из участников предыдущих пикетов не расстрелян, не посажен и даже не уволен с работы. Более того, на четвёртом пикете уже и эстонцы подтянулись».

Эстонский юрист Сергей Середенко был задержан спецслужбами страны 3 марта нынешнего года и с тех пор находится под арестом. Ему запрещена переписка. Спецслужбы обвиняют его в деятельности в интересах России, подробностей не приводятся.

В Эстонии и за ее пределами он известен как принципиальный правозащитник участников движения «Ночной дозор» по сохранению памятников воинам Великой Отечественной войны, организаторов акции «Бессмертный полк» в Таллине и защитников русского образования в стране.

Последние годы он из-за «черной метки» со стороны властей Эстонии был вынужден работать дворником, в активной публичной и общественно-политической деятельности не участвовал. Середенко также оказывал бесплатную юридическую консультацию правозащитникам и активистам русских общин Латвии и Литвы.

МИД России и международные правозащитные организации неоднократно выражают свою обеспокоенность произошедшим.