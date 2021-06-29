Варшава, , 13:50 — REGNUM 29 июня в польском Люблине проходит ІІ Экономический конгресс «стран Троеморья» (12 стран Восточной Европы, входящих в ЕС и находящихся между Черным, Балтийским и Адриатическим морями). В рамках мероприятия лидерами стран-участниц проекта была подписана экономическая декларация «Сеть регионов Троеморья». Об этом сообщает Polskie Radio.

Подписанная декларация закрепляет новые форматы прямого сотрудничества между органами местного самоуправления двенадцати государств Троеморья, а также перспективу создания общих органов управления совместными проектами.

Президент Польши Анджей Дуда после подписания документа назвал его «прорывным» и заявил, что первым совместным проектом, при работе над которым могут быть задействованы новые форматы сотрудничества стран Троеморья, может стать международная трасса Via Carpatia, проходящая через страны объединения.

«С моей точки зрения, Via Carpatia станет своеобразным хребтом Троеморья. Завершение строительства дороги будет стимулировать развитие регионов, которые также не расположены непосредственно вдоль трассы Via Carpatia, соединяющей север с югом. Эта дорога выглядит как хребет. Одновременно я глубоко убежден в том, что с развитием сети дорог в наших странах эта трасса станет уже не хребтом, а аортой», — добавил Дуда.