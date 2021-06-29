Тбилиси, , 14:09 — REGNUM Депутаты парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» отложат рассмотрение законопроекта об амнистии по делу о беспорядках в Тбилиси, прошедших в июне 2019 года. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 29 июня заявил секретарь по связям с общественностью «Мечты» Шалва Папуашвили.

Он отметил, что в правящей партии решили дать время депутатам от партии «Единое национальное движение» (ЕНД), чтобы подумать и согласиться подписать соглашение от 19 апреля между властями и оппозицией. Папуашвили подчеркнул, что документ называется «Европейский путь для Грузии», и важно дать возможность всем оппозиционным партиями присоединиться к соглашению.

«Это шанс для них разделить важность соглашения. Мы даем им шанс быть частью демократии, а не отверженной и маргинализованной партией», — сказал Папуашвили журналистам.

На вопрос о том, что будет, если ЕНД так и не присоединится к соглашению, политик ответил, что законопроект об амнистии всё равно будет принят.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». В апреле 2021 года представителями властей и ряда оппозиционных партий было подписано соглашение о выходе из политического кризиса.

В нём руководство «Грузинской мечты» обязалось пойти на уступки, в том числе провести амнистию по делу о беспорядках в Тбилиси, в организации которых обвиняют лидера ЕНД — Нику Мелию. «Националы» не подписали соглашение, они против амнистии, так как документ также распространяется на политиков и силовиков, причастных к разгону участников беспорядков.

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