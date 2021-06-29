Ярославль, 29 июня 2021, 13:48 — REGNUM 1 июля в Ярославской областной думе пройдёт выездная вакцинация для сотрудников аппарата. Сделать прививку смогут и депутаты. Об этом 29 июня на заседании объявил председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий.
Депутат от «Справедливой России» Сергей Хабибуллин уточнил, добровольной ли будет вакцинация для работников аппарата, на что лидер фракции «Единая Россия» Николай Александрычев пошутил: «тебя цепями свяжем и вколем».
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что мэр Ярославля заявил о необходимости развернуть мобильные пункты вакцинации во всех районах города.
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