Ярославль, , 13:48 — REGNUM 1 июля в Ярославской областной думе пройдёт выездная вакцинация для сотрудников аппарата. Сделать прививку смогут и депутаты. Об этом 29 июня на заседании объявил председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий.

Заседание Ярославской областной думы Yarduma.ru

«Прежде чем открыть заседание думы, я хотел бы сделать объявление. У нас в четверг состоится в 14:30 пригласили врачей для вакцинации, записались у нас специалисты аппарата, сотрудники. И приглашаем всех депутатов, у кого для этого нет никаких противопоказаний, организованно пройти эту процедуру и выполнить свой гражданский долг. Прошу учесть это в своей работе и деятельности», — сказал Боровицкий.

Депутат от «Справедливой России» Сергей Хабибуллин уточнил, добровольной ли будет вакцинация для работников аппарата, на что лидер фракции «Единая Россия» Николай Александрычев пошутил: «тебя цепями свяжем и вколем».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что мэр Ярославля заявил о необходимости развернуть мобильные пункты вакцинации во всех районах города.

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