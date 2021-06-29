Москва, , 13:47 — REGNUM В Кремле ничего не знают о сути претензий правоохранителей к руководителям издания «Проект», в том числе главреду Роману Баданину. Об этом 29 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Существует законное обоснование для таких действий. Мы не знаем, в чем суть претензий у правоохранителей к этим журналистам, узнали о ситуации также из сообщений СМИ», — сказал Песков.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, усматривает ли он в действиях полицейских мотив мести журналистам, занимающимся расследованиями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правоохранители пришли с обыском к главному редактору издания «Проект» Роману Баданину и корреспонденту Марии Жолобовой.

В самом издании отметили, что действия опередили публикацию о журналистском расследовании в отношении главы МВД России Владимира Колокольцева.

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