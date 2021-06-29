Москва, , 13:51 — REGNUM Российский президент Владимир Путин не планирует проводить переговоры с руководством Саудовской Аравии в преддверии встречи ОПЕК+. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил 29 июня журналистам.

«Пока не планируются», — сказал Песков о контактах с Эр-Риядом.

Представителя Кремля также спросили, есть ли противоречия между позициями Москвы и Эр-Рияда по действиям в рамках сделки. Песков отметил, что подготовкой к переговорам ОПЕК+ занимается вице-премьер РФ Александр Новак, и задавать подобные вопросы следует ему.

Вместе с тем, напомнил Песков, такая работа не освещается в «сильно публичном режиме».

Как сообщало ИА REGNUM, министерская встреча ОПЕК+ назначена на 1 июля.

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