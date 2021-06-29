Сеул, , 13:57 — REGNUM Представители комитета по иностранным делам и объединению Национального собрания (парламента) Южной Кореи одобрили резолюцию, осуждающую план Японии по сбросу загрязнённой воды с АЭС «Фукусима 1» в океан. Об этом сообщает KBS.

Соответствующий документ подготовлен представителями правящей и оппозиционных партий.

«Национальное собрание Южной Кореи решительно осуждает одностороннее решение правительства Японии сбросить в океан загрязнённую воду и требует немедленно его отменить», — говорится в резолюции.

В документе также отмечается, что южнокорейские парламентарии никогда не потерпят действий, которые могут нанести вред здоровью жителям страны, и содержится призыв к Токио выбрать метод очистки радиоактивной воды совместно с соседними странами, а также включить южнокорейских экспертов в состав исследовательской группы МАГАТЭ.