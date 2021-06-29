Ереван, , 13:51 — REGNUM Заседание в Ереване суда по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и бывшего вице-премьера страны Армена Геворкяна перенесено на 3 августа. Об этом 29 июня сообщает агентство News.am.

Уточняется, что в начале очередного судебного заседания суду были предоставлены представлены документы, которые подтверждают неприкосновенность обвиняемых в качестве кандидатов в депутаты.

При этом сторона обвинения выразила возражения, указав, что уголовное преследование началось задолго до выборов и суд, в этом случае, по мнению обвинителей, должен был ранее начать процесс.

«Перечисленное судью Анну Данибекян не убедило. Она перенесла заседание на 3 августа до выяснения всех обстоятельств», — говорится в материале агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жители пяти сёл в Ширакской области Армении перекрыли участок трассы Ереван — Гюмри и потребовали, чтобы власти немедленно решили проблему с орошением земли.