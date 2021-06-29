Бизнес через экран ноутбука
Москва, 29 июня, 2021, 13:43 — ИА Регнум. 37% российских компаний сократили свои офисы, при этом дорога на работу стала главным демотиватором для 71% сотрудников
Компания HONOR провела исследование к запуску новых серий ноутбуков MagicBook с целью выяснить, как удаленка сказалась на рабочих отношениях в российских офисах, как оценивают ситуацию руководители и какие финансовые потери пришлось понести большинству российских компаний в связи с ограничениями. Респондентами выступили 100 руководителей, у которых в подчинении не менее 10 сотрудников, и более 3 тысяч сотрудников, перешедших во время карантина на удаленный режим работы. Уже в первый месяц к новым реалиям, согласно опросу, смогли адаптироваться 82% респондентов, 37% компаний в процессе адаптации пришлось пойти на кардинальные меры и сократить расходы на офис в 2020 году, и только 17% компаний отметили, что смогли поднять выручку и оборот только в 2021 году.
Финансовые потери и инвестиции в людей
Выход из карантина пока никак не сказался на улучшении финансового благосостояния российского бизнеса. Если в пандемийный 2020-й почти половина российских компаний (42%) ощутила падение показателей по выручке и обороту, а 9% бизнесменов и вовсе оказались в очень сложном финансовом положении, то в новом экономическом сезоне лишь 17% респондентов отметили первое оживление в продажах и улучшение показателей выручки и оборота. У 45% опрошенных все осталось без изменений. При этом 28% респондентов фиксируют, что оборот и выручка продолжают падать.
Работодатели не спешат и с новыми назначениями. Если в 2020-м почти половина компаний приостановила действия своих «карьерных лифтов» до стабилизации экономической ситуации, то в 2021-м только 12% фирм решились инвестировать в карьерный рост персонала.
Не успела восстановиться и командировочная активность. Если в пандемийный год общее число сократилось на 67%, то небольшой всплеск стал наблюдаться в первые месяцы 2021 года, а именно с 4% до 12% увеличилось количество бизнес-путешествий.
При этом, чтобы выжить, больше трети компаний (37%) пошли на кардинальные меры и сократили расходы на офис.
К позитивным решениям в сфере корпоративной культуры пришли 22% компаний, которые планируют выездные мероприятия для сотрудников, если вновь внешние факторы не повлияют на невозможность реализации офлайн-активностей.
Профессиональное выгорание и адаптация к новым реалиям
Вынужденный эксперимент с удаленным режимом работы дал корпоративным психологам и топ-менеджерам новую пищу для размышлений.
Персонал российских офисов показал себя гибким и адаптивным к новым условиям труда. И сотрудники, и руководящий состав достаточно быстро привыкли к новому режиму взаимодействия: 82% сотрудников адаптировались к удаленной работе буквально в первый же месяц, а 24% из них — уже в первые дни. 40% респондентов вообще не испытывали стресса от перехода на удаленку — это отметили и руководители, и сотрудники.
Профессиональное выгорание, по мнению руководителей, коснулось работников тоже только в течение первого месяца удаленки (82%). При этом 4% по-прежнему остаются в состоянии выгорания.
46% руководителей отметили, что настроения в коллективе после удаленки только улучшились. Лишь 20% отмечают негативные изменения в корпоративном микроклимате.
Если говорить об уровне сплоченности, то в большинстве случаев (61%) руководители подтвердили, что он не изменился, а 19% респондентов заметили еще большую сплоченность между сотрудниками.
Удаленка не помешала коммуникациям. Подавляющая часть респондентов отметила, что количество рабочих контактов не изменилось или даже возросло. При этом почти 40% участников опроса заметили, что общение в связках «руководитель-сотрудник» и «сотрудник-сотрудник» стало менее формализованным. И только 29% работодателей отметили сложности в личном взаимодействии в онлайне.
Отвлекающие факторы
Главная проблема возникла на этапе контроля рабочего процесса. 89% руководителей замечали, что сотрудники отвлекались от работы. Самой распространенной ситуацией стал «недозвон» до сотрудника в рабочее время — об этом говорят 75% руководителей. А 14% из них отмечают, что это достаточно частое явление.
Также во время видеозвонков больше половины сотрудников могли отключить камеру, микрофон и никак не реагировать на обсуждения, либо наоборот — забывали выключить камеру и микрофон, из-за чего случались неловкие ситуации. При этом только 26% руководителей заметили отсутствие сотрудников во время видеозвонков, хотя, по оценкам сотрудников, таких случаев было 65%.
Кроме того, 42% руководителей часто замечали, что сотрудники занимались в рабочее время личными делами. Чаще всего работодатель «ловил» работника за серфингом соцсетей (76%), занятиями с детьми (65%) и готовкой (63%). В свою очередь, сотрудники признают, что претензии работодателей небеспочвенны: в большинстве своем многие на удаленке действительно могли отвлекаться на соцсети, готовку, активности с детьми или уборку.
Половина руководителей отмечает, что в период пандемии стали чаще обсуждать состояние рабочих задач (50%), но при этом снизилось количество корпоративных активностей. Только 35% опрошенных признались, что корпоративных активностей почти не осталось.
Бизнес через экран ноутбука
Спрос на портативные средства связи также вырос. И руководители (48%), и сотрудники (36%) отмечают, что ноутбук — это самое удобное устройство как для работы в офисе, так и для удаленного режима. Во время перехода на удаленку только 39% организаций при необходимости выдавали своим сотрудникам ноутбуки.
Причем и руководящий состав, и сотрудники предъявляют аналогичные требования к технике — важны объем встроенной и оперативной памяти (56%), тип процессора и его мощность (52%), а также наличие необходимых входов и разъемов, модулей и интерфейсов (37%). Сотрудники при этом обращают внимание на диагональ экрана (40%) и мощности видеокарты (27%).
Тут стоит отметить, что заявленным требованиям отвечают обновленные ноутбуки серии HONOR MagicBook 14 и MagicBook 15 2021 года на базе процессоров Intel® Core™ 11-го поколения, а также более доступная серия ноутбуков HONOR MagicBook X 14 и 15, которые открывают новые возможности как для работы и учебы, так и для развлечений. А благодаря автономной работе до 10,5 часов можно смело брать легкое и компактное устройство и уходить работать в парк. Его экран покрыт антибликовой защитной пленкой и обеспечивает яркое реалистичное изображение даже под прямыми лучами солнца — то, что нужно в солнечный летний день. При этом в ноутбуках MagicBook флагманской серии есть и быстрая зарядка на 66 Вт, и возможность обратной зарядки, которая позволяет заряжать смартфон через провод Type-C даже в выключенном состоянии.
Результат и мотивация
Традиционный способ мотивации сотрудников не успел подстроиться под новый формат работы. Больше половины руководителей (51%) признались, что не внедряли в пандемию никаких дополнительных мотивационных активностей. А вот треть менеджеров (33%) все-таки решили поощрить коллектив денежной премией, хотя 75% из них отметили, что сотрудники не показали на удаленке тот результат, который демонстрируют в офисе. При этом 75% отмечают, что работа в офисе больше мотивирует на результат.
В целом же более трети руководителей (35%) остались недовольны качеством работы вне офиса, хотя сами работники отмечают, что только 19% сотрудников готовы это признать. При этом 32% сотрудников считают, что на удаленке они показали более высокие результаты.
Гибрид или жесткий офлайн?
На данный момент только 3% организаций продолжают работать полностью удаленно. Остальные компании возвращаются в офлайн. Подавляющее большинство руководителей (71%) настроены на стопроцентное возвращение в офис без возможности удаленной работы, хотя 60% из них отмечают, что для подчиненных это будет вновь серьезным стрессом. В пользу такого решения приводят следующие доводы — возможность разделить личное и рабочее время (47%), а также быстро взаимодействовать с коллегами (40%).
При этом большинство сотрудников все больше мечтают о гибридном формате работы: 43% опрошенных предпочли бы совмещать онлайн и офлайн, а 27% готовы полностью перейти на удаленный режим. Причины такого решения — экономия времени и средств на дорогу. Только 29% респондентов хотели бы вернуться к традиционному режиму, мотивируя это наличием оборудованного рабочего места на территории работодателя (44%), быстрым взаимодействием с коллегами (37%) и разделением личного и рабочего времени (37%).
О бренде HONOR
Основанный в 2013 году, HONOR является ведущим мировым поставщиком интеллектуальных устройств. Мы стремимся стать глобальным культовым технологическим брендом и обеспечить умную жизнь во всех сценариях, каналах и для всех людей. Стратегически ориентируясь на инновации, качество и сервис, HONOR занимается разработкой технологий, которые позволяют людям по всему миру выходить за рамки своих научно-исследовательских возможностей и перспективных технологий, а также создавать новый интеллектуальный мир для всех с помощью своего портфеля инновационных продуктов. В 2020 году в России HONOR стал лучшим растущим продуктовым брендом международной премии Best Brands 2020, основанной на исследованиях отношения потребителей на базе данных международной исследовательской компании GfK.
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