Владимир, , 13:42 — REGNUM Во Владимире суд вынес приговор жителю Москвы, признанному виновным по статье «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В мае-июне 2015 года заместитель губернатора области Дмитрий Хвостов по телефону попросил своего знакомого прибыть в офис генерального директора одной из строительных фирм и получить от него взятку в размере десяти миллионов рублей. Знакомый согласился и передал деньги Хвостову.

На суде обвиняемый признал вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на пять лет условно с испытательным сроком в четыре года. Приговор пока в законную силу не вступил.

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