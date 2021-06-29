Санкт-Петербург, , 13:47 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прошёл повторную вакцинацию от COVID-19, сообщили 29 июня в пресс-службе Смольного. Со времени предыдущей вакцинации у него прошло всего чуть более трех месяцев.

Александр Беглов Иван Шилов © ИА REGNUM

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Беглов сделал первую часть первой прививки 1 марта 2021 года, а через три недели получил вторую дозу прививки. Он перенёс вакцинацию без осложнений, чувствовал себя хорошо. Градоначальник объяснил, зачем понадобилась ревакцинация.

«В ситуации с появлением нового штамма медики рекомендуют вакцинироваться повторно. Отказываясь от прививки, человек подвергает опасности не только себя и своих близких, но и создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, отнимая койки у плановых больных», — заявил губернатор.

В исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга до 15 августа наличие антител должно быть у 65% сотрудников. В настоящее время антитела к COVID-19, в том числе с помощью вакцинации, есть у 48% чиновников.

По данным на 28 июня, в Петербурге привито 858 869 человек, из них 696 191 полностью завершили цикл вакцинации.

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