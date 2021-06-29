Кардифф, Великобритания, , 13:40 — REGNUM Новое консульство Польши открыли 28 июня в столице Уэльса — Кардиффе. Уэльс до этого момента был единственной частью Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, в котором не было дипломатического представительства Польши. Об этом сообщает пресс-служба МИД Польши.

Торжественное открытие нового консульства состоялось в Кардиффском замке с участием посла Польши в Великобритании Аркадия Жегоцкого и его заместителя Марека Дрейкфорда. Со стороны Уэльса на мероприятии присутствовал мэр Кардиффа Род МакКерлих. Кроме указанных лиц, на открытии присутствовали и представители местной польской диаспоры.

«Новое консульство поможет польским гражданам в Уэльсе, которым было бы гораздо сложнее связаться, например, с генеральным консульством Польши в Манчестере или Консульским отделом в Лондоне. Теперь официальное польское представительство появится в Уэльсе. Помимо этого, открытие представительства должно укрепить отношения Польши и Уэльса», — заявил Жегоцкий.