Ставрополь, 29 июня, 2021, 13:34 — ИА Регнум. На Ставрополье прошла акция для волонтеров, приуроченная ко Дню молодежи. Для представителей краевого общественно-волонтерского центра, оказывающих помощь жителям региона в период пандемии коронавируса, организовали акт-терапию в рамках инициативы «Доброе сЕРдце», сообщили в волонтерском штабе.

Ставропольский общественно-волонтерский центр «‎Единой России»‎ Волонтеры

«Наш волонтёрский центр уже полтора года работает, и как бы там ни было, волонтеры тоже устают. А на такой арт-терапии ребята смогут немного отдохнуть. Сегодня у нас десять участников, но мы планируем провести несколько подобных мастер-классов. Так ребята смогут набраться сил, отдохнуть и помочь еще большему количеству людей», — рассказала координатор Ставропольского регионального волонтерского центра Анна Зимина.

В мероприятии приняли участие волонтеры «Единой России», волонтеры-медики, молодогвардейцы, представители молодежной палаты при Ставропольской городской Думе. Взяв в руки кисти и краски, активисты волонтерского движения создали коллективную картину. Как рассказала художник Татьяна Ризк, на ней изображено сердце, которое держат пожилые люди, медики, волонтёры и многодетные семьи. Один из организаторов арт-акции считает, что таким образом в процессе коллективной творческой работы волонтеры смогут снять стресс и поднять настроение.

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