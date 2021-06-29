Бишкек, , 13:32 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров сегодня, 29 июня, подписал указ о сокращении численности государственного аппарата. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что делается это для оптимизации структуры госорганов, устранения дублирующих и излишних функций и экономии бюджетных денег.

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Указ рекомендует провести работу по сокращению до 30% численности работников аппарата и управления делами парламента Киргизии, Верховного, Конституционного и местных судов, судебного департамента, а также в бюджетных учреждениях и организациях.

Также президент поручил правительству обеспечить выплату выходных пособий сокращенным работникам, обучить их основам предпринимательства, направить сэкономленные средства на повышение заработной платы оставшихся чиновников.

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