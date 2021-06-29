Москва, , 13:32 — REGNUM У пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова нет информации о подготовке введения на федеральном уровне дополнительных мер ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Он заявил об этом 29 июня журналистам.

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«Нет, мне неизвестно о каких-то ограничениях», — сказал он в ответ на вопрос о том, готовятся ли в настоящее время на федеральном уровне какие-либо дополнительные стимулирующие или ограничительные меры, связанные с коронавирусной инфекцией, из-за того, что в России ухудшилась эпидемиологическая обстановка

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории России за прошедшие 24 часа было выявлено 20 616 новых носителей коронавируса, в результате чего их общее число возросло до 5 493 557.