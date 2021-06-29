Пушкин, Санкт-Петербург, 29 июня, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Пассажирка маршрутного такси вылетела на проезжую часть и погибла после того, как в маршрутку врезался грузовой автомобиль в городе Пушкин под Петербургом. Прокуратура и полиция начали проверку. Об этом 29 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Vk.com/spb_today ДТП в Пушкине (цитата группы «ДТП и ЧП в СПб» в соцсети «ВКонтакте")

ДТП произошло в 10:15 мск 29 июня у дома 9 по улице Автомобильной Пушкинского района Санкт-Петербурга. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Mercedes не выполнил требования правил дорожного движения, не уступил дорогу автобусу ПАЗ — маршрутке №294, которому предоставлено право преимущественного проезда нерегулируемого перекрестка.

«В результате ДТП погибла пассажирка маршрутки (личность не установлена). По факту дорожной аварии проводится проверка», — утончили в ведомстве.

В свою очередь в пресс-службе городской прокуратуры также сообщили ИА REGNUM, что начали проверку по данному факту.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП СПб», ДТП на данном участке дороги происходят чуть ли не каждый день. Там нет светофора, кроме того, автомобилисты часто нарушают правила ПДД, не уступая дорогу автомобилям, движущимся по главной дороге. В данном случае, маршрутному такси.