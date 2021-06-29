Кострома, 29 июня, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил увеличить количество вакцинируемых от COVID-19 в три раза. Об этом он заявил 29 июля на заседании оперативного штаба региона.

Прививка. Цитата из к/ф «Кавказская пленница»

«Задача на следующей неделе выйти на рост количества вакцинируемых в три раза. Для этого должны быть созданы все условия до конца недели. Желающие вакцинироваться есть», — сказал Ситников.

Глава региона указал департаменту здравоохранения на необходимость равномерного распределения вакцины по всем медучреждениям региона. Также на заседании штаба было принято решение увеличить количество вакцинаций «на колёсах». Заинтересованность в этом есть у жителей деревень и сёл, распложенных на большом удалении от районных центров.

По данным оперативного штаба на 29 июня в регионе общим числом от коронавируса привились 90 тысяч 389 человек. Вакцинация ведётся в 37 медицинских учреждениях, кроме этого на везде работают 36 врачебных бригад. Напомним что ранее губернатор предложил привлечь к вакцинации от COVID-19 частные медицинские центры региона и сократить срок ожидания вакцины с 14 до 3 дней.