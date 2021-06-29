Костромской губернатор поручил ускорить вакцинацию от COVID-19 в три раза
Кострома, 29 июня, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил увеличить количество вакцинируемых от COVID-19 в три раза. Об этом он заявил 29 июля на заседании оперативного штаба региона.
Глава региона указал департаменту здравоохранения на необходимость равномерного распределения вакцины по всем медучреждениям региона. Также на заседании штаба было принято решение увеличить количество вакцинаций «на колёсах». Заинтересованность в этом есть у жителей деревень и сёл, распложенных на большом удалении от районных центров.
По данным оперативного штаба на 29 июня в регионе общим числом от коронавируса привились 90 тысяч 389 человек. Вакцинация ведётся в 37 медицинских учреждениях, кроме этого на везде работают 36 врачебных бригад. Напомним что ранее губернатор предложил привлечь к вакцинации от COVID-19 частные медицинские центры региона и сократить срок ожидания вакцины с 14 до 3 дней.