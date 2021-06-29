Ярославль, 29 июня, 2021, 13:16 — ИА Регнум. В Ярославле может быть расторгнут контракт с действующим подрядчиком на ремонт дворов ООО ГК «Маист». Об этом сообщил директор регионального «Центра сопровождения проектов инициативного бюджетирования» Евгений Чуркин.

City-yaroslavl.ru Ремонт двора в Ярославле

О такой возможности Чуркин написал в ответ жительнице одного из домов Дзержинского района. Она сообщила, что несмотря на обещания подрядчика, работы во дворе не ведутся.

«На сегодняшний день это является для нас общее проблемой, которую мы, в том числе вместе с Вами начали решать на встрече. В проектное решение, по согласованию с жителями были внесены изменения, но к сожалению подрядная организация, выполняющая работы, на сегодняшний день не продвинулась в этом направлении. По моей информации в ее адрес уже направлено предложение о расторжении контракта по соглашению сторон», — написал директор «Центра сопровождения проектов инициативного бюджетирования» Евгений Чуркин.

Официально заказчиком по ремонту дворов в Ярославле является «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ», подконтрольное мэрии. Однако работы входят в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Поэтому курируют их власти региона.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM источники, близкие к органам власти города, «Агентство по муниципальному заказу» действительно направило соглашение о расторжении контракта ГК «Маист». Пока неясно, идёт ли речь об одном контракте, или же о нескольких. «Маист» ярославские СМИ уже прозвали «королевой госзаказа». В 2021 году фирма с уставным капиталом 10 тысяч рублей выиграла со значительным падением цены 6 контрактов на ремонт дворов и благоустройство парка Победы на Липовой горе. Общая стоимость этих контрактов составляет, по данным портала госзакупок, около 95 млн рублей. Самый крупный контракт на дворы касается как раз Дзержинского района. Его стоимость 22,2 млн рублей. И власти, и жители критикуют «Маист» за крайне медленное выполнение работ, претензии возникают и к качеству.

В ответ компания направила в адрес мэрии около 200 писем, в которых сообщает о проблемах с проектной документацией на работы. Похоже, что городские власти опасаются расторгать контракт в одностороннем порядке и заносить «Маист» в реестр недобросовестных поставщиков. Судя по всему, мэрия не уверена, что выиграет суды у подрядчика.

Общественники заявляют, что предупреждали власти о таком развитии событий.

«Данный подрядчик не первый год в Ярославле и претензии к выполняемым работам имелись и раньше, поэтому после заключения контракта мы просили заказчика устроить совместный выезд на базу подрядчика, чтоб ознакомиться с имеющейся техникой, запасами инертных материалов и так далее. Не проверили. Динамика работ, а точнее её отсутствие, было очевидно на всем протяжении с момента заключения контракта. Теперь заказчик в сложном положении, но грустнее всего за жителей. Программа нужна именно жителям города, дворы которых разваливаются на глазах», — сказал корреспонденту ИА REGNUM координатор группы «Дороги Ярославля Темур Абдуллаев.

Как указывает общественник, власти и жители могут сейчас оказаться в сложной ситуации. В случае расторжении контрактов по соглашению сторон Агентство будет обязано оплатить выполненные работы. Определить их объём и стоимость можно лишь по решению суда. До этого разыгрывать новые контракты власти не имеют права. Процесс может затянуться на несколько месяцев, все это время людям придётся жить с развороченными дворами, а выполнение нацпроекта оказывается под угрозой срыва.

Но Евгений Чуркин успокаивает: всё под контролем.

«Прошу Вас не волноваться, очень много людей работает над тем, что бы завершить работы во дворе качественно и в срок», — написал Евгений Чуркин обеспокоенной жительнице Дзержинского района.

Стоит отметить, что проблемы с выполнениями контрактов у «Маиста» возникли не только в Ярославле, но и в районах области. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.